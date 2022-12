La mise à l’écart de Raskin pollue le vestiaire du Standard : “Forcément, cela nous touche et on se pose des questions”

Si le Standard a surtout manqué d’envie face à l’Antwerp, ce mardi, il ne faut pas non plus nier que la mise à l’écart de Nicolas Raskin a pollué la préparation de la rencontre. Après la défaite au Bosuil, elle restait au centre des débats. “C’est le même problème qu’avec Selim et ça affecte...