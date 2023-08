Alex Rins, un absent décidément très présent

Les cinq semaines “off” ont permis aux blessés de se retaper à l’instar de Fabio Quartararo (Fra/Yamaha), qui en a profité pour se remettre de son opération d’un orteil, après sa chute à Assen, ou à l’instar aussi de Marc Marquez (Honda), qui, après avoir chuté plusieurs fois, avait renoncé aux GP d’Allemagne et des Pays-Bas (mais avait participé aux deux courses sprint le samedi). “Les vacances sont arrivées au bon moment pour moi, a plaisanté l’Espagnol, jeudi. Mon corps était détruit, donc j’ai eu le temps de me refaire une santé.” Autres revenants, son coéquipier et compatriote chez Honda Joan Mir, qui a lui aussi manqué les deux dernières manches à cause d’une blessure à la main, et Pol Espargaro (GasGas-Tech3).

Mais l’homme dont tout le monde parle à Silverstone, c’est… l’absent Alex Rins (Esp/Honda-LCR), toujours convalescent (jambe droite touchée lors d’une chute en Italie début juin) dont le départ chez Yamaha la saison prochaine aux côtés de Quartararo (et en remplacement de Franco Morbidelli) a lancé la campagne des transferts.