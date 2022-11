Participez à Trackma'Frites, un tournoi Trackmania 100% belge, 1.500€ de cashprize !

Entre le 11 et le 14 décembre se déroulera la première édition de la compétition Trackma'Frites avec des qualifications en ligne, une finale en présentiel à Liège, et un cashprize pool de 1.500€ !

Après Rocket Frites V4 à la GameForce Bruxelles en octobre dernier, l'organisation "Frites" revient avec un nouveau tournoi autour de TrackMania et pas moins de 1.500€ de cashprize, une somme énorme pour ce type de compétition en Belgique !





Comme pour les précédentes édition du

projet "frites"

, le tournoi est ouvert aux belges ou résidents en Belgique.

Le tournoi

La compétition sera organisée en deux phases, d'abord par une étape qualificative en ligne puis une finale en présentiel dans une école de la Province de Liège.





Qualifications : En ligne : 11 décembre 2022

Finale : En présentiel : Haute école de la Province de Liège.





Le tout sera diffusé en direct depuis la chaîne Twitch de la DH/Lan-Area !

Inscriptions

Pour les inscriptions, cela se passe par ici.

Projet "Frites"

Le projet "Frites" a pour objectif de rendre la scène esportive belge plus forte en proposant du contenu exclusivement dédié aux citoyens du pays, en Flandres, en Wallonie et en communauté Germanophone.



L'idée générale est de stimuler l'écosystème local, de créer du contenu récurrent qualitatif , et à l'instar de la scène internationale, de prouver qu'une communauté forte peut exister en Belgique.

Afin d'y parvenir, le moyen utilisé est de rassembler un maximum d'acteurs de l'esport local autour de cette initiative et d'en faire un projet collaboratif.

©Projet Frites



Aujourd'hui, une quinzaine de structures belges sont engagées dans le projet "Frites" dont voici ceux engagés dans Trackma'Frites V1 :

Pour cette première version de Trackma'Frites, le projet reçoit également le soutien de la Province de Liège.

Cinq tournois ont déjà été organisés sous l'appellation frites , quatre sur Rocket League et un sur Counter Strike Global Offensive . A chaque édition, on approchait ou atteignait la centaine de participants.

Il est d'ailleurs possible d'en regarder des rediffusions depuis cette page Youtube.



D'autres tournois sur les jeux Valorant, TFT sont en préparation ainsi qu'un gros évènement en LAN prévu pour 2023.

Bonnes chances aux équipes pour cette 1ère édition TrackMania !