"Ces dernières semaines ont été un voyage que je ne souhaite à personne d'entreprendre", écrit Nicolas Colsaerts ce matin sur Facebook, en légende d'une vidéo où il est installé dans un lit d'hôpital. Le golfeur explique que cela fait deux mois qu'on lui a diagnostiqué une néphropathie membraneuse primaire, soit une maladie rénale. "En fait, mon corps attaque mes reins, ce qui provoque, entre autres, une fuite importante de protéines", résume Nicolas Colsaerts.

Initialement, le sportif belge s'était rendu chez son médecin il y a plusieurs mois car il avait les chevilles gonflées, et on découvert ensuite, au cours d'une hospitalisation, du liquide dans un des ses poumons, ainsi que des caillots sanguins au même endroit. Ce moment, où le diagnostique n'était pas encore posé, "était l'un des jours les plus effrayants de ma vie", confie Nicolas Colsaerts.

Il se trouve donc maintenant sous traitement à l'hôpital, avec une série de perfusions. "Nous devons espérer que mon corps réagisse au traitement et nous ne saurons pas avant quelques semaines, voire quelques mois, si le traitement a réussi", conclut le Belge de 39 ans.