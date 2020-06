Les Red Lions étaient dans les conditions idéales pour performer à leur meilleur niveau cet été à Tokyo.

Champions du monde en décembre 2018 et champions d’Europe en août 2019, les protégés de Shane McLeod abordaient toutes leurs rencontres avec confiance et maturité. Le report d’un an n’est pas forcément une bonne nouvelle, mais le noyau belge a engrangé assez d’expérience depuis cinq ans pour rester au sommet de son art.

Absente des JO de 1976 à 2008, l’équipe nationale n’a plus manqué une qualification olympique lors des quatre dernières éditions. L’année 2020 devait être celle de la conquête de l’or. Les Red Lions attendront 2021. Entre deux entraînements, Shane McLeod s’est posé pour évoquer les 400 prochains jours.

(...)