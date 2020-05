Le hockey belge a dépassé la barre des 50 000 fans avec une croissance graduelle de 10 % par an depuis le passage au XXIe siècle. Cette formidable croissance résulte du travail acharné d’une poignée d’irréductibles dont Marc Coudron faisait déjà partie. En 2020, le hockey a pris l’étiquette pro et s’est considérablement complexifié. La politique ambitieuse des dirigeants de l’ARBH n’aurait jamais porté ses fruits sans le travail des présidents de club qui ont accepté de s’embarquer dans l’aventure.

En acceptant une part de subjectivité, nous avons déterminé les 20 personnes qui, tous azimuts, sont importantes ou exercent une grande influence sur le hockey en 2020. Le classement aurait pu facilement monter à 100 personnes si on reprenait le hockey en indoor et qu’on mettait en exergue les joueurs qui peuplent notre championnat, sans parler des bénévoles et des acteurs de l’ombre qui œuvrent chaque semaine dans les différents comités.

(...)