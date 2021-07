Melbourne, Rome, Tokyo, Mexico, Pékin, Londres, Rio et à nouveau Tokyo, autant de villes qui ont fait rêver Boule Muschs et John-John Dohmen. Ces deux légendes du stick noir-jaune-rouge pèsent 8 Jeux olympiques qui s’étalent sur une période de 65 ans.

Avant de s’envoler pour l’Asie, John-John Dohmen a rencontré son aîné le temps d’une après-midi durant laquelle les deux athlètes ont démontré que le rêve olympique n’a pas pris la moindre ride même si les Jeux ont perdu une forme de simplicité. "Il n’existe rien de plus beau que l’Olympisme car tous les sports vivent un même rêve", résume Boule Muschs.

Les souvenirs de Boule Muschs restent ancrés dans son cœur. L’homme de 87 ans en septembre garde un regard avisé sur le hockey pratiqué par son petit-fils Max qui joue au Léo. Il regarde avec intérêt les Red Lions. On appelle toujours ce sport le hockey, mais presque tout a changé en un demi-siècle. Le gazon est devenu un synthétique mouillé. Les sticks ne sont plus en bois. Les joueurs sont devenus des pros avec tout ce que cela entraîne comme amélioration. "Je ne suis pas certain que j’aurais été un bon joueur dans les années 70, commence John-John Dohmen en mettant en exergue qu’il n’est pas le plus fin technicien. Moi, je suis plutôt bon dans le placement et dans le contrôle. Sur gazon, le rebond était trop aléatoire."

Boule Muschs sourit en imaginant la scène : "Tu as raison. C’était plus un jeu d’adresse à l’époque."