Si le départ et l’arrivée restent inchangés au cœur du centre historique de Bruges, il n’en va pas de même pour le reste du tracé. Du Kruispoort à Sint-Kruis et le Kasteel De Groene Poorte à Koolkerke, les coureurs du marathon et du semi-marathon se dirigeront ensuite vers l’agréable ville historique de Damme, où l’hôtel de ville médiéval attire tous les regards. Le long de la Damse Vaart et à travers les Polders, les participants reviendront ensuite au pas de course vers Bruges.

Le parcours du marathon de Bruges 2023

Le parcours du marathon de Bruges 2023 ©D. R.

Les coureurs du semi-marathon se dirigeront vers l’arrivée sur la Grand-Place, tandis que les coureurs du marathon prendront le chemin du sud vers le vert Sint-Michiels, avec des passages le long du Tillegembos et de la forêt de Lappersfort. De retour au cœur de Bruges, les marathoniens entameront une deuxième et dernière boucle à travers le centre historique de la ville au Minnewater. Ils achèveront leur périple sur la Place du Marché.

Le parcours du semi-marathon de Bruges 2023

Le parcours du semi-marathon de Bruges 2023. ©Golazo

Le nouveau parcours ne comporte qu’une trentaine de mètres de dénivelé et est donc idéal pour ceux qui visent un temps rapide. En même temps, l’intégration de Damme et de Sint-Michiels dans le parcours et le double passage dans le magnifique centre-ville de Bruges offrent suffisamment de variété et un cadre imaginatif. De quoi donner plus d’atouts encore à ce rendez-vous automnal.