Deux ans après une opération au cerveau, il signe dans un nouveau club de baseball : “Je passe à autre chose”

Le 3 juin 2021, lors de son match face aux Norfolk Tides, le droitier, qui avait alors 26 ans, lance une balle à près de 145 km/h que lui renvoie Brett Cumberland. Le lanceur est touché à la tête et s’effondre. Tyler Zombro est rapidement sorti du terrain, sur civière, sous le regard inquiet de ses équipiers, mais aussi des adversaires et du public du Durham Bulls Athletic Park. “C’était la chose la plus traumatisante que j’aie jamais vue sur un terrain de baseball, a déclaré Rick Knapp, entraîneur des lanceurs des Bulls. Je pensais qu’on allait le perdre…”

Transporté à l’hôpital universitaire de Durham, Zombro devra subir une intervention chirurgicale au cerveau pour lui sauver la vie. Si les premiers temps sont évidemment difficiles (son cerveau était toujours enflé, le côté gauche de son corps manquait de contrôle moteur), le jeune homme surprend tout son monde, recouvre ses moyens et revient au jeu, timidement, en avril 2022. “Je vais bien, dit alors Zombro, qui a un implant en kevlar dans son casque pour protéger sa tête. Ma vitesse n’est toujours pas à 100 % là où je veux qu’elle soit, mais je suis très confiant et satisfait des choses.”

Après deux courtes apparitions, saluées par les fans, Zombro doit se résoudre à subir une nouvelle opération, pour régler un problème provoqué par la compression des nerfs et des vaisseaux sanguins entre la clavicule et la première côte. L’Américain est finalement libéré en mars dernier par les Tampa Bay Rays. “Je n’ai rien à perdre, soufflait-il à ce moment. Je ne suis pas assez valorisé ; cela ne peut pas aller beaucoup plus bas que ça.”

Tyler Zombro a signé ce week-end avec les Texas Rangers, franchise de MLB, qui le fera évoluer aussi au niveau AAA, histoire qu’il recouvre entièrement ses moyens, avec les Round Rock Express. “Il n’est plus question de cette blessure à la tête ; il s’agit de moi qui passe à autre chose”, positive le lanceur.

En espérant que Zombro soit définitivement lancé vers la voie d’un retour à la normale…