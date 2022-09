Bocholt met les choses au point face à Visé

S’il restait encore quelques effluves d’euphorie dans les têtes visétoises, elles se sont évaporées samedi à Bocholt, où les Campinois, avides de revanche après leur défaite en finale du mois de mai dernier, n’ont eu qu’à paraître pour vaincre.

"Ce qui me dérange, c'est qu'on a trop vite arrêté de jouer, qu'on n'a plus pris de plaisir", dit Thomas Cauwenberghs. "Heureusement, après la pause, Martin Massat et Jules Ranc ont cherché des solutions pour tenter d'inverser la tendance."

C'est symbolique car l'adversaire avait déjà relâché l'étreinte mais Visé a même gagné la deuixème mi-temps. "Quand on est dans la tempête, il est toujours important de rentrer avec quelque chose", ajoute Cauwenberghs. "L'apprentissage est long et difficile mais nous devons rester unis."

HC Visé : Plessers (30’), Delatte (30’), Brixhe 2, Bello 3, Boyon 3, Nguema 1, Massat 3, Gava, Danesi 1, Destexhe, Hadzic 5, Lahonda 3, Ranc 3, Hougardy, Lechanteur, Seleck

Intermédiaires : 6-3, 12-4, 18-7, 23-13, 29-16, 32-24.