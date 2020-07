D1B: Francesco D'Onofrio est de retour au RFC Seraing ! © RFC Seraing Liège Matthias Sintzen

L'arrivée du défenseur devrait ravir les fans. Seraing continue à se renforcer en vue du prochain exercice. Après l'arrivée de plusieurs joueurs de Metz, celle-ci était inattendue: Francesco D'Onofrio est de retour.



Actif au club de 2014 à 2016, son passage avait été très remarqué et il avait fait l'unanimité au sein des supporters. Agé aujourd'hui de 29 ans, il était passé par Penafiel (Portugal) avant de rejoindre le Lierse, qui a décidé de faire le ménage dans son noyau et de s'en séparer.



" Le moral est vraiment au beau fixe en ce qui me concerne avec cette signature. Je ne pouvais vraiment pas rêver mieux. Seraing m’a laissé d’excellents souvenirs et le club a très bien évolué depuis mon départ. J’ai tissé une relation particulière avec les supporters et je serai ravi de les revoir", a-t-il déclaré au moment de signer son contrat d'une saison, plus une en option. " Mon ambition en revenant à Seraing? Simplement aider le club à aller le plus haut possible!”