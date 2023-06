Mons – Charleroi : Dante Brogno chaleureusement applaudi par les deux kops de supporters (VIDEO)

Malheureusement, les Dragons se sont inclinés 0-1 non sans avoir pu apporter du danger et auraient mérité un petit but. On signalera les parades de De Wolf et Vandermeulen. On espère aussi que les différents blessés (Koné notamment) ne le seront pas trop longtemps. La 2e reprise est prévue mi-juillet.

Après le match, Dante Brogno a été chaleureusement applaudi par les deux camps de supporters, les Carolos n’ayant pas oublié la légende du Sporting.