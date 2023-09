Voici comment Steve Darcis, le roi du point décisif, est devenu Mister Coupe Davis

Son surnom de “Mister Coupe Davis”, l’ancien 38e mondial est allé le chercher à la sueur de son front, à force d’exploits, de points décisifs et de communions avec le public belge.

À la veille de la rencontre face à l’Ouzbékistan dans le Groupe mondial I – et donc de sa première en tant que capitaine d’équipe – retour sur ses meilleurs faits d’armes.

2009 – Ukraine

En septembre 2009, la Belgique affronte l’Ukraine en barrages du Groupe mondial. Darcis plante le 2-0 après un premier point récolté par Christophe Rochus. La voie est royale mais la confrontation prend une mauvaise tournure : Xavier Malisse et Olivier Rochus s’inclinent en double avant que Malisse ne tombe en cinq sets face à Sergiy Stakhovsky. C’est Steve, 25 ans, qui est appelé par Réginald Willems sur le court du Spiroudome. En homme providentiel, il écarte Sergei Bubka (6-2, 6-1, 6-0), le fils du légendaire athlète. “Je n’avais jamais marqué le moindre point en Coupe Davis (NdlR : il avait remporté un seul de ses cinq matchs disputés jusque-là, en 2008, face à la Tchéquie qui menait déjà 3-0). Et voilà que j’en remporte deux durant le même week-end. C’est magique”, lance l’intéressé à l’époque, précisant avoir signé “le meilleur match” de sa carrière. L’histoire est en marche.

CHARLEROI 20/09/2009 - SPIROUDOME SPORT / TENNIS / DAVIS CUP - WORLD GROUP PLAY OFF BELGIUM vs UKRAINE - SINGLE MATCH - STEVE DARCIS vs SERGIY BUBKA JUBILATION JOIE VREUGDE / PICTURE / PHILIPPE CROCHET COPYRIGHT PHOTO NEWS ©Photo News

2010 – Australie

Un an plus tard, la Belgique est à nouveau en barrages du Groupe mondial. Opposé à Lleyton Hewitt et ses acolytes, Olivier Rochus ramène les deux pays à égalité (2-2). Darcis, encore lui, doit disputer le match décisif. L’enjeu est important : éviter la relégation. Malgré la pression, la supériorité du Liégeois ne souffre d’aucune contestation. Darcis s’impose 7-6 (7/4), 6-3, 6-4 face à Carsten Ball.

2015 – Argentine

Sous les ordres de Johan Van Herck, les Belges disputent les demi-finales de la Coupe Davis face à l’Argentine. David Goffin, auteur de deux points, tient son équipe dans la rencontre (2-2). C'est le cinquième duel, ce 20 septembre 2015, qui sera une fois encore déterminant. Un succès de Darcis et la Belgique file en finale de la compétition pour la première fois depuis… 1904 ! Classé à la 64e place mondiale, Darcis affronte Federico Delbonis, 65e. La rencontre est tendue et éprouvante. Mais le Belge est dans le rythme. Au quatrième set, l’Argentin doit sauver deux premières balles de match. Las, il ne peut que retarder l’échéance. Score final ? 6-4, 2-6, 7-5, 7-6 (7/3). La salle de Forest National implose. Dans la foulée, la Belgique s’inclinera en finale face à la Grande-Bretagne (3-1).

2017 – Allemagne

L’équipe belge, qui doit composer sans Goffin en ce mois de février 2017, a hérité de l’Allemagne au premier tour. Pourtant mené deux manches à rien par Philipp Kohlschreiber, Darcis renverse le cours du match pour offrir le premier point à ses couleurs. Au terme de la deuxième journée, notre pays mène 2-1. Mais le plus difficile reste à venir. Du moins, c’est ce qu’on croit. Fidèle à ses valeurs, “The Shark” donne tout face à Alexander Zverev, déjà 22e mondial à l’aube de ses 20 ans. Techniquement, c’est maîtrisé et tout simplement parfait : 2-6, 6-4, 6-4, 7-6 (10/8). “La grosse différence, c’est que nous avions une équipe alors que l’Allemagne avait des individualités, analysait le Liégeois après la rencontre. C’est vrai que l’expérience m’a beaucoup aidé. Alexander Zverev sera un jour top 5 mais il doit encore apprendre ce que c’est de jouer en Coupe Davis.”

En 2017, Steve Darcis avait écarté Alexander Zverev au premier tour. ©dpa/picture-alliance

2017 – Australie

Goffin est de retour dans la sélection. Au sommet de sa forme, il offre le premier point aux Belges avant de voir Darcis échouer en cinq sets face à Nick Kyrgios. Ruben Bemelmans et Arthur De Greef, en double, s’inclinent également. Dans le quatrième match, le n°1 belge venge son coéquipier et ramène la Belgique dans la course. La rencontre décisive revient à l’inévitable Darcis qui ne laisse aucune chance à Jordan Thompson (6-4, 7-5, 6-2).

La suite, on la connaît… Qualifiée pour la finale, l’équipe nationale défie la France. Écarté par Jo-Wilfried Tsonga durant la première journée, Darcis ne peut rien faire face à Lucas Pouille dans un cinquième et dernier duel où il est balayé en trois manches (6-3, 6-1, 6-0). Sans doute la plus grosse désillusion de sa carrière. “Aujourd’hui, c’est le meilleur qui a gagné… Je suis abattu par ma prestation. J’ai été mauvais. C’est le tennis, ça arrive”, commentera-t-il sobrement.