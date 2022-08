En raison de l'inflation, la famille royale coûtera 3,3 millions d'euros de plus cette année

L'inflation touche aussi la famille royale. Comme tous salaires, les frais opérationnels de Philippe, Albert, Astrid et Laurent ont été indexés, indiquent nos confrères du Laatste Nieuws.

Les dotations ont également fait un saut d'index. Par rapport à l'année 2021, le Roi Albert touchera donc 55.000 euros de plus, Laurent 18.000 et Astrid 19.000. Leurs dotations respectivent s'élèveront donc à 1.034.000 euros, 345.000 euros et 360.000 euros pour l'année 2022.

Outre ces sommes qui augmentent, il y a également une augmentation des fonds destinés aux services fournis par les départements du gouvernement fédéral, c'est-à-dire la police fédérale, qui assure la sécurité de la famille royale, mais aussi la Régie des bâtiments et de la Défense. Ces frais ont augmenté de 2.821.000 euros pour atteindre le total de 27.719.000 euros.

Ajoutez à cela les salaire des 120 employés du palais, qui augmentent de 703.000 euros et on arrive à une augmentation totale de la dotation de plus de 3,3 millions, ce qui fait grimper la note à plus de 40 millions d'euros. Un montant jamais enregistré auparavant.