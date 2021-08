Le Codeco de ce vendredi s’ouvre dans une atmosphère d’optimisme, mais tempéré par une situation plus inquiétante à Bruxelles. Selon nos infos, les assouplissements annoncés (phase 4 du plan été) le 1er septembre, ne sont pas menacés.

Le monde de la nuit (discothèques, clubs, dancings, etc.), toujours fermé depuis plus d’un an, sera au menu du Comité de concertation. Le MR, via David Clarinval, ministre des Indépendants, plaide pour qu’on "supprime les contraintes dans l’Horeca, les mariages, les petits évènements et les boîtes de nuit le plus vite possible".