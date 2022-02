Selon la ministre, sur base des inspections de l’Aviq menées précédemment depuis 2018 dans les 18 établissements gérés par Orpea, 4 maisons de repos font l’objet d’un suivi particulier et soutenu par le service d’audit et d’inspection régionale.

Depuis 2018, 13 plaintes ont été reçues par l’Aviq au sujet de 10 établissements. Trois d’entre elles n’ont pas encore été analysées. L’une des dix autres a été jugée non-fondée, deux ont été jugées fondées et sept fondées partiellement sur base des constats et des éléments à disposition de l’inspection. Selon la ministre, les neuf plaintes ont fait l’objet d’un plan d’actions reprenant les améliorations à mettre en place et ces plans d’actions ont été rigoureusement suivis par les inspecteurs.

Les griefs formulés portaient entre autres sur l’encadrement et les compétences du personnel, le management, la facturation du prix de l’hébergement, l’alimentation et le suivi médical des résidents.

Les premiers résultats des contrôles surprises effectués la semaine passée ont, eux aussi, été abordés au parlement. L’Aviq a remis à la ministre un avis positif pour 8 institutions, un avis plus mitigé pour deux et un avis très préoccupant pour l’une d’entre elles. La ministre a par ailleurs assuré que les investigations se poursuivaient. Elle a en outre déclaré qu’elle souhaitait revoir la gradation des sanctions pour les institutions défaillantes.

“Actuellement, les sanctions sont la suspension ou le retrait de l’agrément. Il faut pouvoir sanctionner plus vite financièrement lorsque des faits sont avérés, sans attendre la suspension ou le retrait d’agrément”, a-t-elle expliqué.

Pour rappel, le groupe international Orpea compte 18 maisons de repos en Wallonie pour un total de 4 210 lits en maisons de repos, 19 lits de courts séjours et 142 logements en résidences-services. En Belgique, Orpea représente 6 200 lits de maisons de repos et 4 200 emplois.