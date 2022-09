Accueil Actu Economie De 1% à 2,5% voire 3% en neuf mois : les taux de crédits immobiliers explosent Sur 20 ans, le taux est passé de 1 à 2,5 % depuis le début de l’année. Vincent Schmidt ©Shutterstock

Sur le marché de l’immobilier, hausse des prix des matériaux de construction et des taux des crédits hypothécaires rendent l’acquisition de plus en plus complexe. Le prix des biens a lui aussi flambé ces dernières années, mais semble...