L'incroyable excès de vitesse enregistré sur une route belge : un automobiliste a été flashé à 388 km/h !

Les policiers chargés de relever les infractions de vitesse sur le radar n’ont d’ailleurs pas dû en croire leurs propres yeux : la vitesse atteinte par le bolide a été mesurée à 388 km/h !

Un chiffre affolant qui n’est en réalité que la vitesse corrigée, celle-ci étant abaissée de 6 % par rapport à celle s’affichant sur le compteur, pour respecter la marge technique du radar. Après un rapide calcul, cela signifierait que l’automobiliste est passé devant le radar à la vitesse de 412,67 km/h.

Un chiffre qui constitue vraisemblablement un record en Belgique et qui ferait presque passer la vitesse maximale jamais atteinte en course par un pilote de Formule 1 pour un record de pacotille. En 2005, la McLaren de Kimi Räikkönen n’avait atteint que la vitesse de 370,1 km/h sur le circuit italien de Monza.

Où a eu lieu cet excès de vitesse aussi stupide que dangereux et à bord de quel véhicule ? Contactée, la police fédérale se refuse à tout commentaire, indiquant que “le lieu exact de ces infractions ne peut pas être communiqué, étant donné que des enquêtes sont peut-être encore en cours. Nous ne pouvons pas donner de détails. La route combinée à la région serait trop reconnaissable.”

Tout juste sait-on qu’il s’agit d’une autoroute flamande. À cette vitesse, tout écart de conduite peut être fatal. Et le moindre obstacle inattendu mais néanmoins pas improbable, comme une voiture qui en double une autre, peut devenir mortel. La moindre petite bosse et le vol plané de Sofian Kiyine passerait pour un saut de cabri.

Plus de 600 mètres pour s'arrêter totalement

À 412 km/h vitesse compteur, on parcourt 114 mètres par seconde et il faudrait 1,6 km pour un véhicule lambda équipé de freins normaux pour s’arrêter.

Bien sûr, ce type de bolide est équipé d’un système de freinage adapté. Une Bugatti Chiron lancée à 400 km/h, demande par exemple 9,3 secondes et 491 mètres pour être à l’arrêt total. Une distance à laquelle il faut ajouter le temps de réaction. Soit près de 600 mètres. La Koenigsegg Agera RS, un temps voiture la plus rapide du monde, ne mettrait qu’une vingtaine de mètres de plus.

Il y a un an, une Bugatti Chiron avait atteint 417 km/h sur une autoroute allemande

Des sanctions peu susceptibles de faire peur au chauffard

Que risque ce chauffard de la route ? Si l’amende, qui peut aller jusqu’à 4.000 €, ne doit guère faire peur à un automobiliste capable de s’acheter un joujou ultra-vitaminé dépassant largement le million d’euros, le juge de police qui devra statuer sur l’affaire pourrait prononcer une déchéance du droit de conduire allant jusqu’à cinq ans.

Mais encore faut-il que le conducteur puisse être interpellé. Et que les faits puissent être jugés. Il y a quelques années, un automobiliste n’avait pu être poursuivi par la justice car le radar qui l’avait flashé à 306 km/h n’était homologué que pour des vitesses allant jusque 300 km/h.

À l’époque, le radar n’avait donc pris aucune photo permettant d’identifier, et donc de sanctionner l’automobiliste.

"Outre l’amende et le retrait de permis, le contrevenant peut aussi être soumis à des peines de travail ou voir son véhicule être immobilisé. Ce qui est plus marquant qu’une amende pour les plus fortunés.”

Quid aujourd’hui ? “Le radar qui peut flasher les plus hautes vitesses reste le Mesta qui ne peut toujours flasher qu’à 300 km/h”, confie Michel Niezen, ancien patron de Sirien, une entreprise spécialisée dans la fourniture de radars.

Désormais, la législation a été adaptée et si les radars restent homologués pour 300 km/h maximum, ils prennent tout de même la photo du véhicule, indique Benoît Godart, porte-parole de l’Institut Vias. “Les caméras ANPR peuvent aussi contribuer à permettre l’identification du véhicule, ajoute-t-il. Cela évite ce sentiment d’impunité que certains pouvaient connaître.”

Le conducteur peut en effet être poursuivi pour conduite dangereuse, mise en danger de la vie d’autrui… “Outre l’amende et le retrait de permis, il peut aussi être soumis à des peines de travail ou voir son véhicule être immobilisé. Ce qui est plus marquant qu’une amende pour les plus fortunés.”

En 2022, plusieurs autres automobilistes ont atteint des vitesses folles en Flandre. Dont un circulant à 236 km/h au lieu de 120 sur une autoroute, ou 199 km/h sur une route limitée à 70. En Wallonie, les plus hautes vitesses ont atteint 255 et 281 km/h sur autoroute.

Enfin, à Bruxelles, le record de vitesse en 2022 a été enregistré à 195 km/h sur une route limitée à 90 et 172 km/h sur une route à 50. En zone 30, le chauffard le plus rapide a été flashé à 143 km/h.

Top 10 des infractions de vitesse ©IPM Graphics

Une dizaine de bolides capables d'atteindre de telles vitesses

Si la police fédérale n’a pas souhaité communiquer la marque du bolide ayant atteint cette vitesse folle sur une autoroute flamande, seuls quelques voitures peuvent atteindre ces vitesses à travers le monde, limitant de facto les possibilités. Et, sans surprise, la Renault Twingo, la Dacia Sandero ou la Citroën C3 n’en font pas partie.

Parmi les modèles potentiels, se trouve la Venom GT 2011, mesurée à 434 km/h tandis que l’Aston Martin Valkyrie et la McLaren Speedtail n’atteignent “que” 402 km/h.

La Venom GT 2011 atteint 434 Km/h en vitesse maximale. ©Hennessey

La Koenigsegg Agera RS monte, elle, jusqu’à 447 km/h tandis que la Czinger 21C a atteint 405 km/h.

La Koenigsegg Agera RS fut un temps la voiture la plus rapide du monde, avec une vitesse de 447 km/h au compteur. ©Koenigsegg

La SSC Tuatara a quant à elle atteint les 475 km/h, les allégations prétendant qu’elle avait atteint 532 km/h étaient mensongères. Quant au record de la voiture électrique la plus rapide est détenu par la Rimac Nevera, qui a atteint 412 km/h.

La Rimac Nevera est la voiture électrique la plus rapide du monde. ©© Bernard Demoulin

Enfin, Buggati n’est pas non plus en reste. Sa Veyron atteint 431 km/h tandis que la Chiron, en version débridée, est montée jusqu’à 490,484 km/h, constituant le record de vitesse jamais atteinte par une voiture.

La Bugatti Chiron est celle qui se rapproche le plus de la barre des 500 km/h. ©Bernard Demoulin

Jusqu’à quand ? Quatre constructeurs (Hennessey, Koenigsegg, SSC North America et Bugatti) cherchent chacun à devenir le premier constructeur automobile à passer la barre des 500 km/h avec l’un de leurs modèles.