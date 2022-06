La 408 porte le design Peugeot au niveau supérieur. La face avant est plus expressive que jamais, avec une calandre qui se fond complètement dans le bouclier et des feux qui dessinent un regard plus perçant que jamais. Bien sûr, les "crocs" à LED sont toujours bien présents à chaque extrémité pour une signature lumineuse reconnaissable. Le profil est indubitablement musclé et le pavillon plongeant débouche sur une partie arrière abrute où le bandeau noir sur toute la largeur joint les feux, évidemment à LED eux-aussi.

© Peugeot

A bord, on retrouve le i-Cockpit, ce poste de conduite caractéristique centré autour du petit volant, et une ambiance proche de celle de la dernière 308. Les boutons ont cédé leur place à des écrans tactiles, et les touches de raccourci ne seront pas de trop pour naviguer dans le système multimédia. Les aspects pratiques ne sont pas oubliés, avec un espace généreux pour les passagers arrière permis par son empattement allongé, mais aussi un coffre de 536 litres accessible via un large hayon.

© Peugeot

Le 408 fera de ses deux motorisations hybrides rechargeables, de 180 ou 225 ch, ses fers de lance, et une plus modeste motorisation essence de 130 ch sera également proposée. Toutes, couplées d’office à la boîte automatique EAT8.

Avec une telle plastique, la 408 devrait trouver rapidement sa clientèle, surtout parmi les jeunes cadres qui ne veulent pas d’un SUV et veulent se défaire de l’image de la berline traditionnelle. Elle pourrait d’ailleurs faire du tort à la 508, avec un gabarit assez proche (4,69 m), mais aussi à sa toute récente cousine la Citroën C5X, avec laquelle elle partage ses éléments techniques et un même sens du mélange des genres.