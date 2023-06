Le grand test des marques: deux références surclassent la concurrence pour la glace au chocolat (COMPARATIF)

À lire aussi

Aspect du packaging : nous avons choisi une marque belge comme référence : Ijsboerke. Le packaging bleu clair est caractéristique de la marque et reconnaissable facilement. En plus, le produit est bien mis en avant. Notre panel a aussi apprécié les packagings Carrefour et Lidl, qui donnaient envie de goûter aux plus gourmands. Pour Intermarché, Delhaize, Aldi et Colruyt, c’était correct mais sans le petit plus qui différencie un produit d’un autre.

Aspect du produit : Ijsboerke a obtenu la meilleure note grâce à la bonne odeur de chocolat que dégage cette glace mais aussi sa couleur. En plus, c’est la glace pour laquelle on a eu le plus de facilité à faire de belles boules. Lidl a aussi été plébiscité pour ses beaux morceaux de chocolat et sa vraie odeur de chocolat, même chose pour Carrefour. Pour Aldi et Colruyt, c’était correct mais sans folie. Enfin, on a moins aimé les glaces Intermarché et Delhaize. Pour la première, l’odeur était vraiment celle d’un chocolat industriel et pour la seconde, c’était la couleur brune très claire qui nous a moins plu.

Valeur nutritionnelle : Nutri-Score D pour tout le monde.

Lisibilité de l’étiquette : dans l’ensemble, c’était très bien correct pour tout le monde. Mention spéciale à Aldi et Lidl.

Goût : le mauvais élève de la semaine, c’est Intermarché. C’était vraiment très basique comme glace, et on était très loin d’un vrai goût de chocolat. Cela goûtait plus l’arôme de cacao qu’autre chose. En plus, la texture n’était pas du tout onctueuse. C’était un peu mieux chez Lidl, mais le problème était que cette glace était beaucoup trop sucrée et donc écœurante. Pour Delhaize, la texture avec des morceaux de chocolat était agréable, mais cela manquait un peu de goût, idem pour Colruyt. Aldi était un petit cran au-dessus des deux derniers cités, mais ce sont Carrefour et la grande marque qui font la différence avec des glaces à la texture bien fondante et au bon goût de vrai chocolat.

Rapport qualité-prix : voici le déroulé dans l’ordre, pour un litre de glace : Intermarché (2,09€), Lidl (2,15€), Aldi (2,29€), Delhaize et Carrefour (2,75€), Colruyt (3,03€) et, enfin, Ijsboerke (6,03€).