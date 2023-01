Pour la Saint-Valentin, l’animateur du 15/18 de Radio Contact et de Waldorado sur RTL-TVI et sur Club RTL s’est lancé dans la création d’un site de rencontre. Intitulé “Lesitederencontres.be” et tout simplement accessible via la même adresse (www.lesitederencontres.be), ce dernier se présente comme un “site pour rencontrer des gens dans la vraie vie”. “J’ai constaté autour de moi que de nombreuses personnes utilisent des applications de rencontre, mais finalement, elles ne se rencontrent jamais”, explique David Antoine sur le site de RTL Info.

Pour s’y inscrire, il suffit de remplir un formulaire reprenant nom, prénom, adresse mail, date de naissance, pseudo Instagram, numéro de téléphone, code postal et de cocher la case “Je suis libre le soir du 14 février 2023”.