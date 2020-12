"Un milliard de vues, qu’est-ce que ça représente ? C’est une fierté, une revanche sur la vie…, a déclaré TiiwTiiw, chanteur belgo-marocain actif dans le milieu de la musique depuis 5 ans, à la RTBF. Je me suis pété la gueule plus d’une fois. Mais au final, j’ai cru en mon rêve."

L’ensemble des clips vidéos du producteur bruxellois - Ilias Barni de son vrai nom - vient de dépasser la barre symbolique du milliard de vues sur YouTube. Il fait donc mieux qu’Angèle, Roméo Elvis et Damso réunis!

Valeur sûre dans le milieu de la chanson au sein du monde arabe, TiiwTiiw est quasiment inconnu chez nous. "Le Maroc, je ne peux plus y vivre, confie le chanteur de 28 ans, ex-stand-upper, qui s’était d’abord fait connaître avec un buzz: une reprise de "Jingle Bells" en version marocaine. Cela m’attriste. Quand t’es connu dans un pays, c’est dur d’y vivre. Tout le monde te reconnaît. Tu dois être joyeux, souriant tout le temps. Parfois, tu n’as pas envie. Mais voilà. Le fait que je sois moins connu ici, en Belgique, cela me permet d’être beaucoup plus libre."

Ses trois cartons se nomment "Hasta Luego" (272 millions de vues), "DawDaw" (plus de 181 millions de vues avec un clip tourné dans un supermarché) et "Te Amo" (140 millions de vues). Mais il y a aussi ses featurings avec le rappeur marseillais l’Algérino ("DreamTiiw", 77 millions de vues) et plus "Folles de lui" avec Lacrim, 16 millions de vues.

Quelques vidéos...

"Hasta Luego"

"DawDaw"

"Te Amo"