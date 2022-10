"Danse avec les stars": qui a quitté l'aventure ce vendredi soir?

Grande nouveauté ce vendredi soir dans Danse avec les starssur TF1. Lors de ce prime, chaque couple sera rejoint sur le parquet par un danseur mystère qui aura appris une partie de la chorégraphie en secret. Et la soirée commence fort avec Clara Lazzari et Pierre Mauduy. La chanteuse et son partenaire ont eu l'occasion de danser une salsa aux côtés d'Alizée et Grégoire Lyonnet, un couple qui s'est formé sur le parquet de la quatrième saison de Danse avec les stars.

Moment émotion ensuite avec Florent Peyre qui voit Virginie, sa compagne depuis 11 ans et la mère de son fils, arriver sur la piste de danse lors de son contemporain avec Inès Vandamme. La comédienne explique qu'accepter ce défi était une "preuve d'amour".

Malgré un talon bloqué, Anggun a brillé aux côtés d'Adrien Caby et de leur danseur mystère, Jean-Marc Généreux, présent pour la deuxième fois dans cette édition deDanse avec les stars. La semaine dernière, l'ancien juré de l'émission - parti sur France Télévisions - avait remplacé Chris Marques, atteint du Covid-19, au pied levé dans le jury. Un retour qui a fait plaisir à la famille Danse avec les stars mais également aux téléspectateurs, friands des vannes du danseur professionnel.

Tandis que Léa Elui retrouve sa grand-mère sur scène, Stéphane Legar, lui, découvre que son danseur mystère n'est autre que Keen'V. Malheureusement pour le chanteur israélo-togolais et pour sa partenaire, Calisson Goasdoué, leur tango n'a pas fait l'unanimité. "On s'est pas compris", déclare Chris Marques qui parle même d'un "hors-sujet".

Et la soirée continue sur le parquet. Alors que Thomas da Costa a eu la surprise de voir débarquer Pola Petrenko, sa partenaire dans Ici tout commence, Amandine Petit a pu danser aux côtés de son papa et Eva Queen avec sa soeur, Jazz.

De son côté, Billy Crawford a été rejoint par Coleen, sa femme qui est également la mère de leur petit garçon de 2 ans. "Je suis très timide et il saura quand je le rejoindrai sur le parquet que ce sera une énorme preuve d'amour", explique celle qui est une célèbre actrice aux Philippines. Leur charleston est qualifié de "super performance" par François Alu.

Et le candidat éliminé est...

Au terme du face-à-face-à-face qui opposait Eva Queen à Léa Elui et Thomas da Costa, les téléspectateurs ont été les premiers à faire un choix et ont décidé de sauver Thomas da Costa et Elsa Bois. Les quatre jurés ont ensuite donné le nom du couple qu'ils souhaitaient voir continuer l'aventure. Après un ex aequo, Chris Marques a tranché et a choisi de donner sa chance à Léa Elui dont la prestation de cette semaine avait, selon lui, été plus convaincante. Eva Queen quitte donc l'aventure.