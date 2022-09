Positif au Covid-19, Chris Marques se fait remplacer par un ancien juré phare de "Danse avec les stars"

Valse, salsa, fox-trot, samba, les plus belles danses sont à l'honneur depuis vendredi dernier dans Danse avec les stars sur TF1. Mais alors que l'émission phare de la chaîne privée vient de faire son retour à l'antenne, un événement sème déjà la panique en coulisses. Testé positif au Covid-19, Chris Marques est dans l'incapacité d'assurer le prime de cette semaine. Une première pour le juré emblématique qui n'a jamais raté un rendez-vous depuis le lancement du programme en 2011. "Hello les amis, pour la première fois en 12 saisons, je ne serai pas sur le plateau de Danse avec les stars vendredi. Ma petite famille et moi avons le Covid", explique le danseur professionnel sur Instagram.

Pour le remplacer aux côtés de Marie-Agnès Gillot, Bilal Hassani et François Alu, la production de l'émission a fait appel à un ancien juré du programme, le Québecois Jean-Marc Généreux. "Pour me remplacer sur DALS cette semaine, j'ai appelé mon copain Jean-Marc Généreux à la rescousse. Moi, je vous retrouve comme d'habitude le vendredi suivant avec un look d'anthologie."

De son côté, Jean-Marc Généreux, dont les fameux "Et ça, j'achète!" avaient manqué au public, se réjouit à l'idée de retrouver la famille Danse avec les stars. "J'arrive…Truc de Ouf,Je serai de retour sur le plateau de @DALS_TF1, notre ami @LeChrisMarques doit s'absenter le temps d'un prime (Covid). Alors RDV ce vendredi sur @TF1 avec @CamilleCombal et toute la bande !!! Trop hâte de vous revoir…vive la #dalsfamily", écrit l'homme qui a quitté TF1 en 2020 pour animer Spectaculaire sur France 2. Il est ensuite devenu l'un des personnages de Fort Boyard.