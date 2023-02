"Une fille très jolie, naturelle et sympathique": qui est Emilie Vansteenkiste, la nouvelle Miss Belgique?

À lire aussi

Selon Darline Devos, présidente du Comité National Miss Belgique, Emilie Vansteenkiste était depuis le début “la favorite du public”. “C’est une fille très jolie, naturelle, sympathique et intelligente. Elle parle néerlandais, anglais mais également un peu français”, explique Darline Devos avant de réagir au fait que depuis l’élection de Laurence Langen, en 2014, seules des Miss flamandes ont obtenu le titre tant convoité. “On ne peut pas expliquer ça. C’est le jeu dans chaque concours. Le jury était international. Dans les favorites de David Jeanmotte, il y avait aussi beaucoup de Flamandes. Puis, les gens ne pensent pas qu’aux origines. Lors de ce concours, on ne divise pas la Belgique en deux parties.”

Quant à l’absence de Miss Belgique sur le petit écran, la présidente ne cache pas être “triste”. “La Belgique doit être fière d’avoir une Miss Belgique, d’avoir quelqu’un qui peut se présenter à Miss monde ou encore à Miss Univers et surtout qui peut faire quelque chose pour son pays.”