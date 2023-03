Voici pourquoi Loïc Nottet a refusé d’être juré dans "The Dancer"

Invité de la finale, Loïc Nottet a offert au public une prestation exceptionnelle sur son dernier titre Danser. “Il faut que je profite de la lumière qui m'a été donnée pour dire que cette émission est une chouette initiative. Elle montre qu’on peut danser en Belgique”, nous expliquait-il lors de la sortie de son bouquin, Les Aveuglés, le 9 février dernier. L’artiste belge a également confié que la RTBF l’avait approché pour faire partie du jury de The Dancer. “Oui, on m’a demandé. Mais, je n’ai pas voulu parce que j’avais déjà été coach à The Voice Belgique (en 2021, NdlR.). C’était une belle expérience mais j’aime vivre les choses une fois. J’ai d’autres projets en cours : un livre à finir, une scénographie à peaufiner pour mes concerts et des festivals à assurer. L’émission m’aurait demandé trop de temps et je n’en ai pas pour le moment.”

Dans la foulée, l’interprète de Million Eyes, qui fera son premier Palais 12 le 17 février 2024, confie avoir également été sollicité par la production de Danse avec les stars après sa victoire en 2015. “On m’a proposé d’être de l’autre côté. Même être danseur pour l’émission mais j’ai dit non”, raconte-t-il. “Quand j’y ai participé en tant que candidat, on a fait fort avec Denitsa (Ikonomova, sa partenaire, NdlR.). J’ai fait ce que je devais faire. J’y suis allé pour qu’on me remarque et le but a été atteint. Est-ce que j’ai envie de revivre la même histoire en permanence ? Je ne crois pas.”

Loïc Nottet au Palais 12 le 17 février 2024 : Infos et réservations sur www.ticketmaster.be.