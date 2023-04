"Koh-Lanta": Tour d’horizon des versions étrangères du célèbre jeu d’aventure

Le divertissement – qui a fait de son présentateur, Denis Brogniart, une légende du petit écran, et de certains de ses participants de véritables dieux vivants (Claude, phénomène de Koh-Lanta, en est la preuve) – n’est toutefois pas né en France. Inventée en 1992 par le producteur britannique Charlie Parsons (également connu pour avoir produit The Big Breakfast et The Word au Royaume-Uni), l’émission de survie a tout d’abord été proposée sous le nom d’Expedition: Robinson aux téléspectateurs de SVT, télévision publique suédoise, en 1997. Il faudra toutefois attendre trois années supplémentaires et l’adaptation américaine du concept sur la chaîne CBS par le producteur Mark Burnett pour que le jeu d’aventure connaisse un incroyable décollage et fasse parler de lui dans le monde entier. Depuis, plus de 40 pays ont adopté le concept et pas moins de 22 pays continueraient toujours de le diffuser.

À lire aussi

Si la Suède peut se vanter d’avoir participé à la naissance du programme, elle n’est pas le pays qui en détient la plus grande longévité. La médaille d’or du nombre de saisons enregistrées est attribuée aux États-Unis avec 44 saisons diffusées à raison de deux saisons par an. En deuxième position, on retrouve la France avec 31 saisons (24 saisons classiques et 7 éditions spéciales), juste devant la Suède avec 23 saisons diffusées.

Ce qui reste, ce qui change

Les différentes versions de Koh-Lanta ne se ressemblent toutefois que très peu. Si le concept reste le même – à savoir laisser plusieurs participants dans un endroit isolé et les mettre au défi d’y survivre plusieurs jours, tout en se frottant à des épreuves physiques et de logique, avec pour objectif d'être le seul rescapé de l’aventure –, chaque pays met le programme à sa sauce en fonction de sa culture télévisuelle.

Aux États-Unis ou en Australie, le jeu d’aventure est avant tout un nid à stratégies. “Tous les coups sont permis”, explique Julien Magnie, directeur des programmes d’Adventure Line Productions (ALP) dans les colonnes du Parisien. Contrairement à la France où les aventuriers prônent davantage “les valeurs humaines”, les participants de Survivor ayant trahi ou fait un coup vache à leur coéquipier pour continuer leur aventure sont considérés comme de véritables stars par les téléspectateurs. Julien Magne donne l’exemple de Jon Dalton, un Américain devenu l’un des aventuriers les plus emblématiques de Survivor USA après avoir inventé “le décès soudain de sa grand-mère pour s’attirer les faveurs de ses coéquipiers”. Ici, c’est donc le jeu et la stratégie avant tout. On repassera plus tard pour les cas de conscience et les remords.

Les saisons de Survivor se déclinent en différentes thématiques qui ont, ces dernières années, suscité de vives critiques. Certaines d’entre elles divisaient, en effet, les équipes par âge (Survivor : Panama), par genre (Survivor : Vanuatu), par ethnies (Survivor : Cook Islands) ou encore par "gentils" et "méchants" (Survivor : Heroes vs Vilains).

Diffusée depuis plus de 20 ans, la version flamande et hollandaise de Koh-Lanta intitulée Expeditie Robinson (diffusée sur RTL 5 aux Pays-Bas et VT4 en Belgique) se rapproche de Survivor USA au niveau des thèmes choisis. Certaines saisons ont vu s’opposer les Belges contre les Hollandais ou encore des participants répartis par tranche d’âge. Les célébrités sont également invitées à participer à l’aventure. C’est ainsi qu’en 2010, les téléspectateurs pouvaient suivre les aventures de Tatiana Silva en Malaisie dans la onzième saison d’Expeditie Robinson. “J’en garde un magnifique souvenir parce que c’est une expérience hors du commun”, déclare d’ailleurs l’ex-Miss Belgique et actuelle présentatrice météo de TF1 dans une interview accordée au Figaro.

En Italie (L’isola dei famosi), tout comme en Espagne (Supervivientes : Expedición Robinson, La Isla de los FamoS.O.S.) ou en Colombie (Expedición Robinson, La Isla de los Famo S.O.S), l’émission prend plutôt les formes d’une téléréalité à la Secret Story avec un casting comprenant des célébrités (personnalités télé, influenceurs, acteurs, mannequins, humoristes, etc.) choisies davantage pour leur apparence physique que pour leurs capacités physiques et stratégiques. Côté présentation, les Italiens semblent, eux, plutôt miser sur des présentatrices blondes aux jambes interminables. La dernière en date: Ilary Blasi, mannequin et femme de l’ex-star du football italien, Francesco Totti.

De son côté, le casting du Koh-Lanta français a plutôt l’habitude de mettre en lumière des anonymes venus des quatre coins de la France et des pays voisins (plusieurs Belges ont déjà marqué le jeu d’aventure). Et ce, même lors des éditions "All Stars" qui rassemblent la crème de la crème des aventuriers de l’émission. Ici, la stratégie occupe une place de choix (notamment dans la saison qui est actuellement diffusée sur TF1), mais a ses limites. La version française met davantage l’accent sur la survie et le dépassement de soi. "Nous sommes vraiment dans le mythe de Robinson Crusoé : des gens projetés sur une plage déserte qui vont devoir se débrouiller par leurs propres moyens", explique Julien Magne dans Le Parisien.

Jusqu’à 1 million de dollars aux USA

Là où les versions de Koh-Lanta se différencient, c’est également dans la somme reversée au vainqueur. À ce niveau-là, Survivor USA, émission dotée d’un énorme budget, est imbattable avec un million de dollars reversés au grand gagnant, soit dix fois moins que dans Koh-Lanta. C’est une des raisons, si pas la raison principale, pour lesquelles les aventuriers américains sont prêts à tout pour sortir leur épingle du jeu. De leur côté, le Brésil ou encore l’Australie promettent la jolie somme de 300 000 euros contre 50 000 euros pour le gagnant de Expeditie Robinson, la version flamande et hollandaise de l’émission.

Ce tour d’horizon nous amène à un constat : les années passent mais le concept, lui, ne semble pas prendre une ride au plus grand bonheur des chaînes de télévision qui en font toujours leurs choux gras. La preuve, avant même que Koh-Lanta : Le Feu Sacré batte son plein sur TF1, la chaîne avait déjà annoncé le renouvellement du jeu d’aventure pour une saison supplémentaire. Ailleurs, le Brésil va relancer sa version de Koh-Lanta intitulée No Limite après des années d’absence au même titre que le Royaume-Uni où le divertissement Survivor UK refera surface cette année sur la BBC plus de 20 ans après avoir quitté ITV.