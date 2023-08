Efficace, moderne et audacieux : Netflix dégaine un documentaire sur le procès historique "Johnny Depp vs Amber Heard"

Filmé à la demande de Johnny Depp, le procès prend rapidement les allures d’un film où la star de Pirates des Caraïbes et son ex-épouse jouent leur propre rôle. Très médiatisée, l’affaire avait fait l’objet d’un épisode de La Fabrique du mensonge sur France Télévisions et avait fait naître le film Affaire Johnny Depp/Amber Heard : La justice à l’épreuve des réseaux sociaux. Parce qu’outre le fait d’avoir étalé la vie intime des deux célébrités, ce procès a surtout mis en lumière le rôle et la puissance que les réseaux sociaux ont pu exercer sur l’opinion publique.

C’est d’ailleurs à travers cet angle que la réalisatrice Emma Cooper, connue pour son travail sur le film Le mystère Marilyn Monroe : Conversations intimes, a créé Johnny Depp vs Amber Heard pour Netflix, un docu-série de 3 épisodes basé sur 200 heures d’images pris par les médias durant le procès, disponible depuis ce mercredi. “Les images ont été réunies au montage pour plus de clarté, montrant pour la première fois leurs témoignages en parallèle”, indique la plateforme en introduction du documentaire, véritable condensé efficace de l’affaire qui permettra aux retardataires de ne manquer aucun des moments marquants du procès et cela à travers une réalisation moderne et audacieuse où se mêlent témoignages de proches, vidéos et images d’archives.

L’histoire la plus suivie aux Etats-Unis

Tout au long du procès, des internautes, professionnels du monde des médias ou pas, ont pris la parole sur les réseaux sociaux, commentant jour après jour les propos des deux parties à propos de leur rencontre, de leurs violentes disputes ou encore du chapitre australien où Amber Heard accuse Johnny Depp de l’avoir agressée sexuellement avec une bouteille en verre cassée. Très vite la tendance se confirme : les défenseurs de la cause de Johnny Depp, également présents en masse devant la cour de Fairfax en Virginie, sont bien plus nombreux que ceux d’Amber Heard. L’affaire est l’histoire la plus suivie sur Internet aux États-Unis, bien devant la guerre en Ukraine ou encore les prises de paroles du président américain Joe Biden. Les créateurs de contenus en font leur beurre.

”Je ne suis pas avocat, je ne fais ça que pour le fun mais ça reste une affaire qui me touche parce que je respecte Johnny Depp et le droit des hommes”, déclare, par exemple, le visage masqué de DARTHN3WS. Bien qu’elle ait également bénéficié de quelques groupes de soutien, l’actrice, elle, porte successivement les surnoms de “sorcière”, “faux cul”, “psychopathe” ou encore d'” Amber merde” en référence aux excréments que Johnny Depp aurait retrouvés un jour sur sa partie du lit. Ses propos sont régulièrement tournés en ridicule. La preuve en chiffres : le hashtag #JusticeforJohnny compte près de 20 milliards de vues sur Tik Tok à la fin du procès contre 77,5 millions pour le hashtag #JusticeforAmber.

Finalement, Johnny Depp gagne son procès en diffamation contre Amber Heard. Une victoire qui pose question. Interdit de se renseigner à propos de l’affaire, notamment à travers les médias, pendant la durée du procès, le jury qui a rendu son verdict n’a-t-il pas fait un pas de côté en consultant les réseaux sociaux et en se faisant influencer par ces derniers ? Bien que l’affaire soit bouclée, le débat concernant la vraie victime dans cette affaire se poursuit encore sur la Toile.