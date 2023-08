Tatiana Silva: "C’est le projet qui m’a fait revenir à la RTBF"

À lire aussi

"Il n’y a pas vraiment une place dans le divertissement pour moi"

En aurait-elle mal dormi au moment de prendre sa décision ? “Non, cela s’est fait de manière assez naturelle. On a discuté avec Eusébio Larrea (directeur du divertissement chez RTL Belgium, NdlR) des possibilités. Et pour RTL, leur priorité est clairement axée sur le divertissement. Ce qui est aussi très chouette mais il n’y a pas vraiment une place dans le divertissement pour moi. Après, on s’est dit gentiment que c’était une belle aventure durant trois ans et je repars ailleurs. C’est un peu le paysage audiovisuel belge ou français. Ce sont des chaises musicales. On ne sait jamais très bien quand on vient, quand on part. Je trouve ça sympa d’avoir cette liberté de dire : sans rancune, on a bien bossé.” Si pour Tatiana Silva, sa priorité reste la France (météo, 90' Enquêtes etc.), la proposition ponctuelle de la RTBF lui permettait d’avoir un agenda “flexible et faisable”.

À lire aussi

Ou quand une ex-Miss Belgique finit sur la RTBF et non RTL-TVi comme c’était souvent le cas pour les autres Miss. “C’est vrai. Je débarquais un peu au début, ce qui n’a pas toujours été simple mais, comme quoi, la boucle est bouclée. Comme quoi, aussi, ma chaîne finalement était peut-être la RTBF plutôt que RTL… je n’en sais rien mais je suis reconnaissante envers RTL qui est venu me chercher pour Exclusif ! et qui a commencé à grandir. On a construit quelque chose de très bien et je pars le cœur léger. J’arrive ici avec beaucoup de joie.” Et de conclure : “Il y a quand même un truc très familial à la RTBF. C’est un gros bateau, mais on finit par retrouver très vite ses marques. C’est un peu comme rentrer à la maison.”