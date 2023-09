Adaptation de HPI: Audrey Fleurot serait "un peu contente" que les Américains "se foirent"

Elle s’est montrée nettement plus enthousiaste pour une autre adaptation : “J’ai vu la bande-annonce de la version grecque et ça j’ai vraiment envie de voir. C’est beaucoup plus méditerranéen et là je suis assez curieuse. C’est drôle la dimension culturelle… Quand on fait HPI, c’est très franco-français. Forcément les références sont françaises j’imagine toutes ces séries qui trouvent l’équivalent. Ce qui me fait plaisir, c’est de voir, alors que je pense faire un truc très ancré, qu’on touche à une forme d’universalité qui, j’avoue, m’a un peu dépassée.” Elle n’est pas la seule…