Alice on the roof émue aux larmes par un candidat de "The Voice Kids" (VIDÉO)

Alice on the roof a évidemment buzzé au cours de la prestation du jeune chanteur. "J'étais super étonnée en me retournant", a-t-elle confié. "Je suis un peu émue, tu m'as fait verser ma première petite larme. Je n'ai pas beaucoup de mots [...] mais ta voix a transpercé le fauteuil et est venue me chercher", a ajouté l'artiste, un grand sourire aux lèvres.

Des sentiments partagés par Typh Barrow, qui a buzzé pour Mattia elle aussi. "C'est fou la surprise qu'on a eue quand on s'est retournés! Tu nous la sors d'où cette voix?", a réagi Typh Barrow, "Tu as une voix étonnante, forte, pour ton gabarit, et tu nous as scotchés".

Des paroles qui ont apparemment plu au candidat liégeois, qui a choisi de rejoindre l'équipe de la future maman.