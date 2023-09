Voici les nouvelles têtes que vous allez apercevoir dans le Grand Cactus : “On a ouvert le casting”

Quant aux comédiens qui jouent avec la bande à Jérôme de Warzée, il s’agissait de Kev Adams pour la première émission (avec un sketch hilarant en mode “Maison de retraite” sur Hugues Aufray et Renaud) et de GuiHome vous détend pour ce deuxième épisode. Autre nouveauté : l’arrivée du duo Giroud&Stotz dans une séquence très drôle du “premier journal de l’actualité belge pour les Français, par des Français, et en direct de Belgique.” Une petite parenthèse hexagonale vu que le Grand Cactus est fort suivi et apprécié de nos voisins.

Dernière nouveauté de cette année ? Des apparitions d’humoristes en herbe et talentueux, qui parcourent déjà pas mal de festivals, concours ou font les premières parties d’artistes de renom. Après avoir aperçu le rappeur de la vanne Adel, aka fric-adel sur les réseaux sociaux (stand-upper “vegano/Ecolo/bobo/gauchiste/chevelu sans carences”), incarner un bidonnant fils de Marie Arena dans un sketch lors de la première émission, au tour de Manon Lepomme (l’humoriste déjantée liégeoise que l’on ne présente plus) mais aussi la bonhomie communicative de Kostia (gagnant du dernier festival du rire de Rochefort) et l’ex-coiffeuse et ex-policière Sofia Syko (connue pour son délirant one-woman-show Libérée, Délivrée, Divorcée”), de se passer ce jeudi soir via la séquence “Enquêtes intimes” qui fait son retour cette saison.

Sans oublier l’imitateur Antoine Donneaux, qui débarque ce soir en plateau en endossant le costume d’Emmanuel Macron. Cet humoriste charismatique, qui s’était fait connaître lors du confinement avec une vidéo buzz d’un baraki de con (finé) qui se rendait au Quick (via son personnage hilarant de Jason), tourne en dérision ses talents de stand-upper sur scène. Ce qui en fait un imitateur pas comme les autres. Ou quand un comique absurde et adepte du zapping télé se transforme en un personnage qu’il incarne pour ne pas dire “possédé” par lui. Comme c’est le cas avec Emmanuel Macron qu’il tient parfaitement dans Le Grand Cactus.

”On a ouvert le casting, nous glisse Marie Iker, productrice du Grand Cactus. Ce qui donne quelque chose de neuf et frais. Et cela fait du bien à l’émission après neuf saisons. C’est chouette d’ouvrir à d’autres humoristes car il en existe beaucoup en Belgique et avec du talent.” Et la productrice des divertissements à la RTBF de préciser que “personne n’est installé. Ce sont plutôt des one shot pour l’instant. On verra si l’on refera d’autres choses avec eux. On les choisit en fonction des thématiques et séquences.”

D’autres nouveaux visages sont donc encore à prévoir cette saison. Quant aux deux numéros du Grand Cactus, ils sont à voir ou revoir sur la plateforme Auvio après la diffusion du deuxième ce soir sur Tipik vers 20h30.