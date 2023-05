Chastre : commémorations de la "bataille de Gembloux" prévues ce week-end

Dimanche, à 9 h 45, des fleurs seront déposées au pied de l’obélisque du 4e Corps d’armée. Les participants rejoindront ensuite la nécropole militaire française de Chastre, rue des XV Bonniers, pour une cérémonie et le verre de l’amitié.

Les 14 et 15 mai 1940, c’est un épisode important de la Seconde Guerre mondiale qui s’est joué à la limite des provinces de Namur et du Brabant. "Une éphémère victoire tactique de l’armée française a permis de retarder la progression allemande. Cette bataille de Gembloux est même considérée comme la seule victoire tactique de l’armée française durant l’offensive allemande de mai 1940", rappelle la Commune de Chastre sur son site internet.

Victoire éphémère, car "l’armée de l’air ne peut contenir très longtemps l’offensive aérienne allemande et ses avions sont abattus par les chasseurs et les canons antiaériens ennemis. Malgré cette insuffisance grave de protection aérienne française, la 1re division marocaine s’illustre en stoppant pendant une journée la 3e Panzerdivision allemande à Perbais et à Cortil-Noirmont". Avec pour effet, une meilleure préparation et exécution de l’évacuation des troupes à Dunkerque, dans le nord de la France.

Les unités françaises qui ont participé à la bataille de Gembloux comptaient de nombreux soldats issus d’Afrique. Aujourd’hui, reposent dans la nécropole chastroise 173 Marocains, 57 soldats français résidant au Maroc, 182 Algériens, 550 soldats de France métropolitaine, ainsi que 158 autres soldats français décédés au cours de la Première guerre mondiale, dont 12 Sénégalais.