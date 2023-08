Beauvechain s'active déjà pour les fêtes de Wallonie, le programme est déjà connu

Le groupe organisateur, nouvellement structuré en ASBL "Les Fêtes de Wallonie de Beauvechain", vient de dévoiler son programme 2023 pour le week-end des 7, 8, et 9 septembre, et propose en nouveauté pour cette édition 2023 un troisième jour de fête sous la forme d’une soirée afterwork le vendredi.

Le samedi, il y en aura pour tous les goûts ! Une représentation de chants en wallon par un rassemblement d’enfants des écoles, un spectacle de magie pour les enfants (à 16 h) et différents concerts en fin d’après-midi et en soirée, avec une très belle affiche. La journée du samedi se terminera par une soirée dansante animée par V2 Sound.

Dimanche, les festivités commenceront par un concert apéritif assuré par l’Ensemble Musical de Beauvechain, il laissera ensuite place au repas cochon à la broche (une alternative est prévue pour ceux qui le souhaitent). Vers 14 h, place au cortège festif de vieux tracteurs, de groupes locaux et de géants des environs au son de la Fanfare de Nethen-Wez. Le cortège sera suivi d’un petit concert de chansons wallonnes par les membres des tables de conversations en wallon de Beauvechain. Un concert d’un groupe local clôturera le programme du week-end.

Pour honorer le caractère rural et agricole du village, les racines de la plupart des membres du comité organisateur et leur volonté de faire connaître le monde agricole à nos concitoyens, le Pôle Agricole, qui a remporté un franc succès lors des deux éditions précédentes, retrouvera sa place dans le jardin de la Cure. Il comportera tout au long du week-end des animations diverses et variées pour petits et grands: la présence d’animaux de la ferme, le concours de lancer de ballots, le jeu du clou, des châteaux gonflables, etc.

À ne pas oublier non plus, la présence tout au long du week-end de foodtrucks, bar à cocktails, bar à champagne, du groupe MaxExtrême avec son skatepark, la promenade en attelage et/ou en char à banc, la bourse aux oiseaux du samedi soir, une exposition de vieux tracteurs le dimanche et bien plus encore.

La messe en wallon pour refermer les festivités aura lieu le dimanche 10 septembre à l’église saint-Sulpice de Beauvechain.

Les fêtes de Wallonie à Beauvechain sont sur les réseaux sociaux (Facebook: fetesdewalloniebeauvechain) et sur le site internet de la commune de Beauvechain pour retrouver toutes les informations.

Réservations et renseignements par mail à l’adresse fdwbeauvechain@gmail.com ou par téléphone au 0479.91.43.91