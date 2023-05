Le nombre de voyageurs de la Stib augmente, mais ne revient toujours pas au niveau d’avant la pandémie : voici les chiffres clés à retenir de 2022

À lire aussi

Pour expliquer cette situation, la Stib pointe notamment l’impact toujours persistant de la crise sanitaire au début de l’année 2022. L’essoufflement de la pandémie a d’ailleurs coïncidé avec l’augmentation des voyages. “Alors que la fréquentation n’est qu’à 66 % du taux de référence en février, elle atteint 84 % à partir du mois d’août 2022.” Autre facteur expliquant une fréquentation plus basse que dans les années 2010 : le télétravail. “Si l’on neutralise l’impact du télétravail évalué entre 12 et 14 % du taux de déplacement, on arrive quasiment au taux d’avant le covid”, note la Stib.

Nouveauté marquante de ce bilan 2022: la fréquentation lors des week-ends et heures creuses a fortement augmenté et dépasse les seuils d’avant la crise.

265 millions d’euros de recettes

Côté finances, les recettes de 2022 s’élèvent à 265 millions d’euros, en augmentation de 21 % par rapport à 2021. Une hausse somme toute logique au vu de l’augmentation du nombre de voyages, mais moins marquée que la croissance de fréquentation. En cause notamment : la mise en place de réductions à prix cassés (12€ pour les jeunes de moins de 24 ans et les seniors).

Au niveau modal, c’est le métro qui reste, incontestablement, le mode le plus emprunté : 38,3 % des voyages sont effectués avec les lignes souterraines. C’est d’ailleurs le mode noté le plus favorablement lors des enquêtes de satisfaction. 31,6 % des trajets ont été effectués en tram, et 30,1 % en bus. Au total, l’équivalent de 136 trajets entre la Terre et la Lune a été réalisé par les véhicules de la Stib. Un chiffre qui s’explique notamment par la hausse de la fréquence des bus.

11 % de femmes : “pas assez”

En un an, le personnel de la Stib a gagné 705 collaborateurs, portant à 10.355 le nombre de personnes travaillant pour la société bruxelloise. La part de femmes s’élève à 11 %. “Ce n’est pas assez et ça augmente très lentement”, a reconnu Brieuc de Meeûs, dont l’ambition est d’atteindre les 50 %.

Notons que les négociations en vue d’un nouveau contrat de gestion ont débuté. “L’ambition est de le finaliser pour la fin de l’année”, indique le CEO.