Flémalle : des militants écologistes occupent le chantier de la centrale au gaz des Awirs

On savait que Code Rouge, un collectif écologiste militant contre les énergies fossiles et le nucléaire préparait une action contre Engie. Dans de nombreux esprits, il était évident que c’était la centrale nucléaire de Tihange qui serait la cible de leur action. L’accès au site avait même été bloqué à l’aide de blocs de béton et de barrières. Des policiers sont même en poste devant ladite centrale depuis déjà quelques jours.