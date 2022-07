La "Joëlette du rire" atteint à nouveau les sommets

A 2642 mètres d'altitude, le col du Galibier était cette année le toit du Tour de France. Avec le col du Télégraphe (1566 mètres) qui le précède, c'est un rendez-vous traditionnel de la Grande Boucle, toujours coriace pour les coureurs. C'est après avoir franchi ces deux cols au cour de la onzième étape que Tadej Pogacar a perdu son maillot jaune au profit de Jonas Vingegaard, gagnant de l'étape et du Tour une dizaine de jours plus tard.

Peu après le Tour, c'est une autre caravane qui s'attaquait à ces deux cols: celle de la "Joëlette du rire". Cette association montoise, créée en 2019, a pour but de permettre à des personnes handicapées d'accéder au sport par le biais de joëlettes, tractées à tour de rôle par les membres de l'équipe. Chaque été, le groupe se lance un défi: gravir un col de montagne. Après le Mont Ventoux en 2020 et la Croix de Fer en 2021, l'asbl veut voir plus loin et plus haut: et pourquoi pas gravir deux cols? "La distance et la durée de l'ascension n'ont pas d'importance, explique Guillaume Delcourt, mais on veut toujours monter plus haut pour la symbolique de porter le handicap au sommet et pour montrer qu'un collectif peut réaliser ce genre d'exploit."

©D.R.

Dimanche dernier, après une minutieuse préparation, le groupe de 18 joggeurs a démarré son ascension depuis le village de Saint-Michel-de-Maurienne. Dès le départ, ils savent que les 35 kilomètres du parcours seront compliqués: "Il était 6h30 du matin et la température était déjà à 16-17 degrés et il a fallu s'habituer d'un point de vue cardiovasculaire." Pour tracter la joëlette, avec à son bord "l'Extra-Ordinaire" Apolline, il a fallu s'adapter. "Généralement, on opère une rotation de l'équipe tous les trois ou quatre kilomètres. Là, on a dû le faire tous les 500 mètres car c'était très compliqué."

Une fois le col du Télégraphe franchi, une descente soulage les participants, qui pensent alors que le reste ira plus vite. Mais le meilleur était pour la fin. "Les huit derniers kilomètres ont été assommants. Mais nous avons été portés par l'adrénaline et l'esprit d'équipe. C'est une valeur identifiable de l'association, où l'on veille au bien-être de chacun." Les coureurs ont pu aussi compter sur le soutien du public venu les encourager sur la route des cols. "Les deux mairies traversées par la "Joëlette du rire" ont annoncé notre action et des gens sont venus pour nous féliciter."

Une autre valeur de l'association, c'est la convivialité, comme le stipule son slogan: "on en boit une à l'arrivée." De quoi se remettre de 6h20 d'ascension...avant de s'y remettre. Car outre l'exploit de l'été, la "Joëlette du rire", ce sont des courses organisées toute l'année pour porter haut les couleurs du sport inclusif, avec succès: les demandes de parents affluent pour que leurs enfants puissent prendre place dans une joëlette, capable de les emmener vers les sommets.

Infos: https://lajoelettedurire.be