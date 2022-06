It's beer time à la Brasserie de Londres. Après avoir trouvé un écrin en plein cœur de Mons, ceux à qui l'on doit la Montoise, la Trinité et la Belgica s'apprêtent à célébrer la Ducasse comme il se doit.

Et pour marquer cette première, nos brasseurs locaux ne comptent pas faire les choses à moitié. Les hostilités sont lancées dès ce mercredi soir avec une Montoise offerte à chaque habitant de la Cité du Doudou qui se présentera entre 17 et 19h. Mieux vaut annoncer sa venue sur la page ad hoc. Ce sera l'occasion pour beaucoup de goûter la Montoise dans sa nouvelle version. On reste sur une bière de haute fermentation refermentée en bouteille, mais elle a légèrement perdu en alcool pour révéler un peu plus d'amertume tout en gardant sa fraîcheur caractéristique.

Demain à partir de 20h, un DJ investira la brasserie pour une soirée "warm-up", histoire de se mettre en jambes pour le week-end. Le vendredi, avant que la fête batte son plein le soir dans la Cité du Doudou, c'est un apéro afterwork qui sera proposé de 12 à 18h. Les bons breuvages de la Brasserie de Londres seront accompagnés de produits du terroir tout aussi savoureux puisqu'ils seront issus des ateliers d'Eric Fernez.

La journée du samedi étant traditionnellement "plus calme" dans la Ducasse, les équipes de la brasserie en profitent pour organiser une visite des installations en famille ou entre amis. Pour le dimanche et le Lumeçon, il sera possible de suivre le combat avec une Montoise depuis la brasserie sur écran géant. De 13 à 20h, la brasserie passe en mode brasserie horeca avec la possibilité de déguster un menu deux services. Mieux vaut réserver. Enfin, pour clôturer le tout en beauté, un apéro musical avec dj et musiciens sera proposé le lundi. Une surprise est même prévue.

Leur amour de la Cité du Doudou était déjà palpable lorsque les parents de la Montoise se sont lancés dans le pari fou de produire leur bière en plein centre-ville de Mons plutôt qu'à Binche. Il transpire également dans ce programme de Ducasse. On imagine le plaisir des brasseurs à célébrer leur premier Doudou dans leurs nouvelles installations. Et le plaisir, ça se partage!