Chaque année, le Comité Animation Citadelle (CAC) propose un événement théâtral de plein air ou sous chapiteau durant le mois d’août. Pour cette année, une carte blanche a été donnée à l’artiste namurois Vincent Zabus, scénariste de bande dessinée, comédien et dramaturge. Ce dernier proposera notamment quatre spectacles qui seront donnés tous les jours, du 8 au 12 août, à différentes heures de la journée : Michel, deux fois ; Les lecteurs publics, La pêche aux Histoires et Le Tout Petit Monsieur.

Une exposition de planches de BD issues des albums scénarisés par Vincent Zabus sera également proposée au Hangar aux affûts, du 8 août au 3 septembre. Réalisée en collaboration avec l’ASBL La Grande Ourse, elle permettra de découvrir différents auteurs de bande dessinée : Denis Bodart, Thomas Campi, Renaud Collin, Hippolyte, Valérie Vernay, Daniel Casenave, Antonello Dalena et Nicoby.

Croquer l’instant présent

Autre rendez-vous estival : le Sketching Namur 2023, un événement de croquis qui aura lieu les 8 et 9 juillet 2023 dans le centre historique de la Ville de Namur et à la citadelle. “Nos dessinateurs écoutent les histoires des habitants sur leur ville et démontrent que le dessin in situ est amusant et accessible et que leur ville mérite d’être regardée attentivement”, explique Benoit Lacroix, illustrateur et dessinateur urbain. L’événement, qui affiche complet, permettra aux participants d’avoir accès à des endroits et des animations uniques, avec des démonstrations de dessinateurs internationaux invités. Des partages de carnets quotidiens auront lieu au centre culturel “Delta” et un atelier sera donné le samedi 8 juillet sur la prairie de Médiane.

Les traditionnelles balades guidées thématiques figurent toujours au calendrier. Le dimanche 2 juillet, le destin de Don Juan d’Autriche qui est a découvrir.

Le 6 août, partez à la découverte des débuts du tourisme à la Citadelle de Namur, de la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle. Des lieux rarement ouverts au public seront ouverts pour l’occasion.

Enfin, l’exposition les Ch’tits canons”, qui met à l’honneur plus de 500 modèles miniatures d’artillerie issus de la collection privée du Namurois Philippe Bragard, est toujours en cours jusqu’au 30 juillet.

Découverte et chasse au trésor

Rayon nouveauté, le CAC mise sur une activité destinée aux groupes de 20 à 30 personnes. Le principe : dégustation de vins du Château Bon Baron de Lustin dans l’ancienne boulangerie médiévale de la citadelle, dans une ambiance musicale (violoncelle), après avoir suivi la visite guidée des souterrains.

Pour les familles, la nouvelle chasse au trésor “A moi, Mousquetaires !” emmènera les enfants en tenue de Mousquetaire dans une dizaine d’épreuves où collaboration, observation, déduction, ingéniosité et sang-froid seront nécessaires.