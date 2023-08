Fêtes de Wallonie 2023 :“Une édition dont tout le monde se souviendra”

Néanmoins, pour les 100 ans de l’événement, les nombreux bénévoles qui œuvrent chaque année ont bossé dur pour concocter quelque chose qui sort de l’ordinaire. “C’est un programme que nous pensons alléchant. C’est une édition dont tout le monde se souviendra. Nos Fêtes de Wallonie ont souvent été imitées, jamais égalées. Des villes situées à l’est et à l’ouest de Namur ont déjà essayé de s’approprier l’ambiance de la capitale wallonne mais les copies ne remplaceront jamais l’original”, a indiqué le bourgmestre de Namur, Maxime Prévot.

Différentes chasses au trésor Totémus ont été créées et lancées depuis avril 2023 dans le cadre de ce centenaire. Cinq expositions, également. Et une bière, la “Wallo”.

On retrouve également un jeu de société qui permet de (re) découvrir Namur, ses fêtes et ses valeurs en s’amusant. Celui-ci se présente sous forme d’un jeu de cartes, agrémenté de questions/défis/gages.

Autre moment fort de ces Wallo 2023 : le spectacle son et lumière qui sera joué durant 5 soirées (8-12/09 à 21h30) sur le site de La Confluence. Cette mise en scène fera la part belle à l’origine et à l’histoire des Fêtes de Wallonie. Cette évocation historico-fantastique aura pour décor un tissu architectural, sur 180 degrés, composé de l’Ancien Hospice Saint Gilles, de la Citadelle, de la Halle Al’Chair et du Centre Culturel Delta. Lors de ce spectacle, un hymne spécialement conçu pour ce centenaire sera diffusé. Les paroles ont été écrites par le gouverneur de la Province, Denis Mathen et la musique composée par l’IMEP (Institut supérieur de musique et de pédagogie).

La RTBF, partenaire de l’événement, consacrera quant à elle une émission spéciale sur la Une, le samedi soir, à ce centenaire. “L’émission sera tournée en direct depuis le toit du Delta et nous aurons des duplex ailleurs dans la ville. Il y aura aussi des invités, dont GuiHome et Bouli Lanners”, explique l’administrateur général de la RTBF Jean-Paul Philippot.

La Gaillarde d’argent pour l’humoriste GuiHome

Cette année, la Gaillarde d’argent, trophée honorifique remis à une personne/entreprise namuroise qui valorise la Wallonie grâce à ses actions, sera remise à l’humoriste namurois GuiHome. “Malgré ses succès et réalisations, GuiHome reste un artiste résolument humble et attaché à ses racines namuroises. C’est entre autres ce qui a orienté notre choix”, explique Floria Hennès, vice-président du Comité Central de Wallonie. Il succède ainsi à Mariette Delhaut.