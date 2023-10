NBA : une présaison avec distinction pour Toumani Camara qui s’est fait sa place à Portland

Au regard de ses prestations, on peut affirmer que le Bruxellois, qui a pris part à chaque match, a su saisir sa chance en bouclant sa présaison avec une moyenne de 6,8 points (à 56 % de réussite), 2,8 rebonds et 2 assists en 14,2 minutes par match. En plus d’un impact défensif indéniable qu’il a illustré avec quelques gros contres en dernier rideau.

De quoi recevoir les louanges de son coach Chauncey Billups, champion NBA avec Detroit lorsqu’il était joueur. “Ce que j’aime le plus chez lui c’est sa dureté. Il n’abandonne sur aucune action et n’a peur de rien. C’est un compétiteur. Durant une présaison, il y a des opportunités pour des gars comme lui afin de gagner la confiance du coach et de ses coéquipiers, et c’est ce qu’il fait. C’est un jeune joueur déjà très mature. On a juste envie de remercier ses précédents coachs pour le travail accompli.”

Un discours qui laisse présager de bonnes choses pour le début de sa carrière en NBA. D’autant que Toumani Camara possède un profil versatile souvent très apprécié au sein d’une équipe. L’ailier de 2,03 m parvient à s’exprimer des deux côtés du terrain avec une énergie et un culot accompagnés d’une certaine insouciance qui le caractérise. “Je veux juste jouer au basket et prendre du plaisir. Monter sur le terrain et donner tout ce que je peux pour l’équipe”, répète-t-il régulièrement.

Un noyau de 18 joueurs ramené à 15

Une simplicité naturelle qui s’exprime autant dans son caractère que dans son jeu. Un atout qui contribue aussi à l’épargner de toute pression superflue. Ses performances en présaison ont en tout cas démontré qu’il s’est très bien et très vite acclimaté à sa nouvelle équipe après avoir été transféré de Phoenix vers Portland il y a trois semaines seulement, sans avoir joué le moindre match en NBA. La preuve encore une fois de sa grande capacité d’adaptation collective.

Tous ces éléments ne laissent finalement que peu de doutes sur le fait que Toumani Camara fera bien partie des 15 joueurs retenus pour aller affronter les Clippers le mercredi 25 octobre à Los Angeles en ouverture de saison régulière. Dix-sept joueurs ont pris part à la présaison, auxquels il faut ajouter Robert Williams III laissé au repos. Trois joueurs doivent donc encore être écartés.