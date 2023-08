Pourquoi a-t-il signé à Anderlecht ?

“Je suis enthousiaste à l’idée de pouvoir amener quelque chose, notamment mon expérience à ce groupe. Passer du Club Bruges à Anderlecht n’est jamais un changement facile mais le moment était idéal et c’était le bon choix pour moi. Anderlecht me voulait vraiment et croyait en moi.”

Les ambitions d’Anderlecht

“Le club m’a expliqué sa vision de l’avenir. Elle est claire. La direction et le staff savent comment ils veulent jouer et comment ils voient le club. Et ça me convenait bien. Je partage leurs valeurs. On veut retrouver les sommets le plus rapidement possible. Je vais essayer d’aider le club à atteindre cet objectif. Il est temps d’inverser la tendance après des saisons plus difficiles. Cette saison, nous visons les playoffs I et on verra pour la suite.”

Le style de jeu

“Anderlecht est une équipe qui aime avoir le ballon et bien jouer. Le staff veut mettre de la pression sur l’adversaire et jouer vers l’avant. Je peux apporter à cette équipe en possession et en perte de balle.”

Ses amis à Anderlecht

“Je connais certains joueurs dont Jan (Vertonghen) que j’ai croisé à l’Ajax il y a plus de 10 ans. Il a plus joué que moi mais nous nous sommes croisés (rires). Et Colin Coosemans est l’un de mes meilleurs amis.”

Le numéro 23

“Il y a deux explications. 2023 est l’année de naissance de mon fils. Et puis c’est le numéro de Michael Jordan. Je ne suis pas son plus grand fan mais c’était un vrai winner donc c’était beau de prendre ce numéro.”