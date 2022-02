Selon des informations de la RTBF, l'ancien président du Standard Roland Duchâtelet a déposé plainte contre Anthony Vanden Borre et Ilombe Mboyo, Genk, Anderlecht et X. De leur côté, Paul-José Mpoku et Jelle Van Damme, qui jouaient alors Standard lors de cette fameuse saison 2013-2014, ont déposé plainte contre Genk, Anderlecht et X.

L'ancien président des Rouches soupçonne Vanden Borre et Mboyo d'avoir distribué des montres dans le vestiaire pour influencer deux rencontres décisives pour le titre. Lesquelles ? La large victoire mauve sur Genk (4-0) et le succès des Limbourgeois face à Bruges (3-2) quelques jours plus tard. Pour rappel, le défenseur défendait les couleurs du club bruxellois tandis que l'attaquant était à Genk.

De leur côté, les anciens Rouches Jelle Van Damme et Paul-José Mpoku ont également décidé de saisir la justice en portant plainte "uniquement" contre Anderlecht et Genk pour distorsion de concurrence.

Alors que le Standard avait déroulé en terminant en tête durant la phase classique, les Liégeois avaient vu Anderlecht être champion sur le fil à l'issue des playoffs. "Tout porte à croire que le titre remporté par Anderlecht est le résultat direct d’une grave falsification de la compétition sportive", estime Duchâtelet, relayé par nos confrères de la RTBF.