C’est l’arrivée la plus discrète de l’intense mercato hivernal au Standard. Mais pas la moins étonnante. Adrien Bongiovanni a quitté un contrat au Patro Maasmechelen (Nationale 1) pour s’affilier dans le club qu’il avait quitté avec fracas pour Monaco en 2015, juste avant ses 16 ans. Un retour qui passe d’abord par la case U21 avant, peut-être, un passage en A et la signature d’un contrat. Chez lui, en plein centre de Liège en compagnie de son épouse Manon et de leur fils Tiago (2 ans, qui aura une petite sœur en avril), il a accepté de nous raconter les coulisses de ce retour inattendu.