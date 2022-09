Moto GP: Marc Marquez fait son grand retour en Espagne

C’est peut-être l’événement de la saison : le retour de Marc Marquez. Bien sûr, il était déjà revenu l’an dernier et avait empoché trois victoires. Bien sûr, il avait entamé la saison en réalisant un top 4, mais ce Marquez était loin du sextuple champion du monde d’avant 2020, qui avait chuté à Jerez et s’était blessé pour deux longues saisons, victime de complications et de son impatience aussi. Cette fois, l’Espagnol y croit. La dernière opération, destinée à remettre son bras dans le bon axe, s’est bien déroulée. L’os est consolidé, les tests sur une moto de route ont été concluants, tout comme le test réalisé à Misano, au lendemain du Grand Prix, sur sa machine de course. Le champion du monde avait annoncé qu’il ne reviendrait que quand il serait certain de pouvoir enchaîner les Grands Prix. Ces tests et sa récupération l’ont rassuré.

"Après avoir discuté avec les médecins et l'équipe, on a décidé que le mieux pour ma récupération était de continuer à piloter la moto et d'accumuler les kilomètres en vue de l'année prochaine", a expliqué le Catalan.

L'endroit n'est pas anodin. Aragon tourne principalement à gauche, ce qui sera plus facile à encaisser pour son bras récemment opéré. En plus, c'est ici que, l'an dernier, il avait disputé une de ses plus belles courses face à Francesco Bagnaia. Mais le pilote Honda est bien plus modeste aujourd'hui : "Les chances de podium sont très faibles, 1 %, dit-il. Mon objectif est juste d'essayer de finir tous les week-ends, de rouler et de poursuivre ma convalescence sur la moto."

Un retour que certains pilotes accueillent avec crainte, d’autres avec espoir, notamment Quartararo qui va devoir se cracher dans les mains pour sauvegarder son avance de 30 points sur Bagnaia et qui espère que Marquez pourra contrecarrer l’armada Ducati.

Pour Marquez, la reprise s’annonce ardue avec trois Grands Prix en trois semaines.