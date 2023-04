Lucas Henveaux a pris son envol aux championnats de Belgique à Anvers : “Il peut devenir l’un des meilleurs nageurs au monde”

Le Liégeois de 22 ans a réussi la course parfaite sur 400m libre.

Avec deux records de Belgique en 200m (1.46.31) et 400m libre (3.46.59), le Liégeois au parcours atypique, qui a aussi remporté le 100m libre (49.97) et le 800m libre (8.04.42), a été éblouissant tout au long des championnats de Belgique, ce week-end, à Anvers, décrochant en 400m libre l’un des deux billets qualificatifs pour les JO de Paris 2024 (avec celui de Roos Vanotterdijk sur 100m dos).

Tout juste pestait-il contre lui-même pour avoir causé la disqualification de son équipe de 4x100m quatre nages pour un centième lors de sa prise de relais, ce dimanche, et contre un élastique qui l’a lâché en plein 800m, laissant l’eau rentrer dans sa combinaison, et lui a fait perdre du temps.

”C’est une fin de journée un peu décevante, d’autant que j’ai nagé moins vite le soir sur 100 m libre mais, oui, je suis quand même plutôt satisfait de mon week-end, commente Lucas Henveaux. Surtout le 400m. Je m’était dit, en me réveillant de ma sieste, que le minimum olympique était dans mes cordes. J’avais fait un bon test le matin en nageant la moitié de la course à l’allure du soir avant de relâcher, pour avoir une idée de ce que cela allait me demander comme effort. Après 300 mètres, j’ai aperçu tous les gens au bord de bassin m’encourager, ça m’a donné de la force. Et je fais la limite pour quelques centièmes. C’était la course parfaite, j’ai bien réparti mon effort. Tous mes virages étaient bons, mes reprises de nage également, chaque longueur j’accélérais bien, en attaquant le mur, etc.”

guillement Je cherche vraiment à optimiser chaque aspect de ma préparation.

Débordant d’ambition, passionné par son sport, Lucas Henveaux se donne les moyens d’atteindre le plus haut niveau. “Je ne suis pas encore tout à fait le nageur que je rêve de devenir mais avec la technique que j’ai, avec la qualité que j’ai dans les jambes, je peux arriver très haut, lance-t-il. Ce n’est pas de l’arrogance mais je sais que j’ai les qualités qu’il faut et que je fais tout ce qu’il faut pour y arriver, si pas plus. J’essaie vraiment d’optimiser chaque aspect de ma préparation. Et si on fait tout correctement dans la préparation pour les Jeux, je pense que je peux être avec les mecs du top mondial.”

Son père André Henveaux, entraîneur emblématique du club de Liège Natation, en est en tout cas persuadé : “Lucas peut devenir l’un des tout meilleurs nageurs au monde, il a toutes les qualités pour y parvenir. Le physique (Ndlr : il mesure 1,94m pour 80 kg et, ce n’est pas anodin en natation, il possède une pointure de 49), mais surtout le mental et l’intelligence. Pour moi, il est le grand nageur belge de demain.”

Après ce qu’il a montré ce week-end, on peut en tout cas l’espérer !

Minima et records

Très attendue elle aussi, Roos Vanotterdijk a collecté pas moins de cinq titres nationaux en deux jours, samedi et dimanche : 50m libre, 100m libre, 50m dos, 100m dos et 50m papillon. La Limbourgeoise, qui a déclaré forfait pour la finale du 200m 4 nages (où elle avait le meilleur chrono des séries), n’a connu la défaite que face à Valentine Dumont sur 200m libre.

Quatre records nationaux ont été battus pendant la compétition : par Lucas Henveaux sur 200m libre et sur 400m libre, donc, par Florine Gaspard sur 50m brasse (30.53) et par Noah De Schryver sur 200m brasse (2.10.83).

Les deux premiers (Henveaux sur 100m, 200m et 400m libre ; Gaspard en 50m et 100m brasse) rejoignent, sur la liste des qualifiés pour les championnats du monde de Fukuoka, Valentine Dumont, qui a ajouté un temps de qualification sur 400m à celui déjà signé sur 200m, ainsi que Roos Vanotterdijk, qui a ajouté le 50m dos et le 100m dos à ses deux minima en papillon.

La fédération devrait également officialiser prochainement la sélection d’une équipe de relais 4x200m féminin.