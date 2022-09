Les Gaming Nights débarquent à Louvain-la-Neuve pour 3 jours de compétition et 15.000€ de cashprize !

Un bel évènement se profile en Belgique avec l'organisation d'une LAN compétitive du 11 au 13 Novembre à Louvain-la-Neuve.



Celle-ci est tourné quasi exclusivement vers le public belge !

Bande annonce

Gaming Nights

Les Gaming Nights se dérouleront du 11 au 13 Novembre 2022 à l'Aula Magna de Louvain-la-Neuve et seront uniquement réservés aux joueurs.

"Contrairement aux tournois esport traditionnels où les équipes s'affrontent sur un seul jeu, les Gaming Nights ont pour but de couronner les meilleures équipes belges francophones à travers une série de jeu (Fortnite, Apex Legends, Trackmania, MultiVersus, Fall Guys, Quake Live, Worms ainsi que des jeux mystères), à l'image de la ZLAN de Zerator en France. Ce format innovant permet de créer un show ultra divertissant pour les fans de gaming au sens large" explique Florent Dauvister, co-organisateur de l'événement

A l'heure actuelle, les équipes de 3 joueurs intéressées peuvent se rendre sur le site GamingNights.be afin de soumettre leur candidature et avoir accès à la phase de réservation qui aura lieu dans le courant du mois d'octobre 2022.



Le succès du format se confirme déjà avec l'inscription d'influenceurs comme Jeanfils (premier influenceur YouTube Gaming belge avec 2m d'abonnés), Nobo (quatrième influenceur YouTube Gaming belge avec 450k abonnés), Maytaki (première influenceuse belge francophone sur Twitch) ainsi que l'inscription de l'organisation Sector One.

"Nous sommes vraiment très heureux de l'engouement manifesté par la communauté sachant que notre objectif est de continuer à développer l'écosystème gaming et esport local en créant des évènements où les joueurs, influenceurs et fans peuvent se retrouver et échanger. Une chose encore très rare en Belgique francophone et ceci ne serait pas possible sans le soutien du projet Rayonnement Wallonie" explique Emilien Eloy, co-organisateur de l'événement et Managing Partner de Spacefwd

Pour en savoir plus, rendez-vous sur GamingNights.be

Le public pourra suivre l'évènement depuis la chaîne Twitch de la RTBF iXPé !