Catastrophe pour Gabriella Willems ! Alors qu’elle n’avait plus combattu depuis sa médaille de bronze en février, à Tel Aviv, en raison d’une blessure et d’une opération à l’épaule et qu’elle effectuait son retour à la compétition ce samedi, à Budapest, la Liégeoise de 26 ans s’est à nouveau blessée.