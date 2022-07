UTMB: Xavier Thevenard, triple vainqueur, renonce à l'édition 2022

Le Français Xavier Thevenard entretient un lien très particulier avec Chamonix et les courses de l'UTMB. A 34 ans, le Jurassien a remporté chacune des courses individuelles dans le cadre de la semaine UTMB et s'est imposé à trois reprises sur le plus grand format (2013, 2015 et 2018). Mais le Petit Prince du Mont-Blanc, comme il est surnommé, ne sera pas présent à la fin du mois d'août pour l'édition 2022 de l'épreuve d'ultra la plus populaire au monde, contrairement à ce qu'il avait initialement prévu.

Touché par la Maladie de Lyme en 2020, Xavier Thévenard se bat depuis lors pour retrouver ses sentsations et sa forme. S'il se voulait positif jusqu'il y a quelques jours, il a finalement dû renoncer.

"Je sais à quel point cette course exigeante demande de l'investissement physique et mental. Il faut être à 100% le jour de l'événement pour mettre toutes les chances de son côté et prétendre boucler la boucle", a-t-il indiqué au moment de l'annonce de son forait. "C'est pour cette raison que cette année, je ne participerai pas à l'UTMB, puisque je ne suis pas dans un état de santé optimal pour pouvoir participer à cette course."

Et d'ajouter: "Jusqu'à lundi dernier, j'y croyais encore, car ces dernières semaines ont été positives concernant mon niveau de forme. Les symptômes de lyme avaient complètement disparu, me laissant la possibilité de m'entraîner correctement. En atteste, mon inscription au 70 km de Montreux ce week-end. Malheureusement, ce début de semaine en a décidé autrement avec le retour de quelques symptômes qui me font renoncer à cette course et donc à l'UTMB. Je vais donc continuer mon UTMB du moment, à savoir tout mettre en œuvre pour retrouver la santé et le ressenti de ces dernières semaines me laisse beaucoup de l'espoir..."