Katie Schide, l'Américaine à suivre sur l'UTMB: "Courtney Dauwalter a fait beaucoup pour le trail féminin"

L'absence de Courtney Dauwalter sur l'édition 2022 de l'UTMB laisse assurément un vide. La victoire de l'Américaine, agrémentée d'une 7e place au scratch, avait fait grand bruit voici un an.

D'un naturel plus discret sans pour autant ne pas partager avec sa compatriote un large sourire quand elle court, Katie Schide, au format plus menu, fait partie de ces filles qu'il faudra suivre ce week-end autour du Mont-Blanc. A l'instar des Françaises Manon Bohard (victoire sur la TDS 2021) et Audrey Tanguy ou encore de la Suédoise Mimmi Kotka. Camille Bruyas, 2e voici un an, a également choisi de ne pas s'aligner à Chamonix cette année.

Sixième et huitième par le passé sur l'UTMB, Katie Schide est (presque) sur son terrain de jeu à Chamonix, même si elle avoue préférer les charmes du Mercantour où elle réside désormais avec son compagnon français Germain Grangier, lui aussi ultra traileur de haut niveau qui s'alignera sur l'UTMB. À 31 ans, la récente lauréate du 105 km sur le Val d'Aran by UTMB est plus que jamais amoureuse de la montagne et entend bien profiter.

"Mon objectif était de me présenter sur la ligne de départ avec le sentiment d'avoir fait la meilleure préparation possible", nous confiait-elle récemment après une sortie sur les Chamonix à l'occasion d'un événement organisé par l'équipementier The North Face qu'elle a rejoint en 2022. "Plus que l'ambition, je veux participer en ayant ce sentiment de connaître la grande chance d'être là à faire ce que j'aime."

La passion plus que les résultats

Vraie touche-à-tout du sport, Katie Schide, géologue de formation, aime à varier les plaisirs sportifs qu'offre la montagne. Entre le ski-alpinisme l'hiver, les off avec son compagnon et ses amis ou les compétitions, les défis ne manquent pas. L'athlète du team The North Face connaît néanmoins l'importance d'un rendez-vous comme l'UTMB entouré de longue date dans son agenda, bien qu'elle avoue qu'un podium ne serait pas un aboutissement. "Aucun jour n'est plus important qu'un autre à mon sens", balaie-t-elle. Et d'ajouter: "Mais l'UTMB est tout simplement la course d'ultra la plus compétitive de l'année. J'apprécie cette chance de pouvoir prendre part à des épreuves de haut niveau. Parce que côtoyer de grands athlètes me pousse à donner le meilleur de moi-même, tout simplement."

©Luke Jarmey





Une culture sportive made in USA

Ancienne hockeyeuse, sport qu'elle pratiqua jusqu'à ses années universitaires dans l'Utah, Katie Schide a grandi avec une culture sportive bien différente de celle généralement prônée en Europe. Le trail, elle ne l'a découvert que sur le tard, voici une dizaine d'années. A l'école, auparavant, Katie Schide se souvient avoir pratiqué jusqu'à 3-4 sports collectifs différents au sein d'une structure organisée tout au long de l'année autour de la pratique sportive dans le cadre scolaire.

"Le sport a toujours fait partie de ma vie, je ne me suis jamais demandé si ce n'était pas opportun ou risqué de s'essayer à une nouvelle pratique."

©Luke Jarmey

A ce titre, elle se félicite de l'impact que les performances et la personnalité de Courtney Dauwalter, lauréate en 2019 et 2021 à Chamonix mais surtout figure de proue de l'ultra-trail féminin, peuvent avoir sur sa discipline.

"Ces performances sont vraiment inspirantes et ont apporté une belle couverture positive pour le trail féminin et l'ultra. Courtney élève clairement la barre de ce qui est possible et s'érige en ambassadrice humble et positive pour notre sport", reconnaît-elle, admirative. "Aux Etats-Unis, la part des femmes sur un trail est assez importante. J'aimerais que cela évolue encore positivement en Europe. Si nous encourageons les jeunes filles à faire du sport dès leur plus jeune âge, comme j'ai pu le faire à l'école, elles gagneront en confiance et cela n'en sera que bénéfique pour le reste de leur vie."